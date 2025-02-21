Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 14:45
2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık

Havuz tayinlerinin Nisan ayında gelmesini bekliyorum, umarız geçen seneki gibi çok az kişinin çıkmaz!!

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