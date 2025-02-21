Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımında Usulsüzlük

Merhabalar,

Öğretim görevlisi alımı için açılmış olan ilanda mülakat notları noktasında usulsüzlük yapıldığı kanaatindeyim. Zira mülakatta hiçbir soruya cevap veremediğini söyleyen kişilere, mülakatı başarılı geçen kimi adaylarla aynı puanlar ve hatta fazlası verilmiştir. Ayrıca değerlendirilmeye alınan ALES, mezuniyet notu gibi notları oldukça düşük olan kimi adayların asiller arasına sokulabilmesi için mülakat notları şişirilmiş ve bu kişi/ler nihai listede hak eden diğer adayların üzerine çıkarılmıştır. Yani aslolan şu ki mülakat notları hak edene hak ettiğini vermek şeklinde değil, alınacak belli başlı kişilerin istenildiği gibi nihai listede asiller içerisinde yer edinebilmesini sağlayacak şekilde verilmiştir.

Torpilin, liyakatsizliğin açıkça göze sokulduğunu düşündüğüm böylesi bir alımda itiraz noktasında izlenmesi gereken yol nedir? Mülakatta alınmış olan ses kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi ve mülakat notlarının hakkıyla verilmesi şeklinde bir talep mi? Eğer öyleyse nereye ve hangi kuruma başvurmalı? Ya da görevlendirmenin iptali ve yeniden ilana çıkılması yönünde bir talep midir daha doğru yol? Kimi kime şikayet ediyoruz ki demeden ama aynı zamanda boşa da kürek çekmeden yapılacak en doğru şey nedir? Böyle bir durumda itiraz edip sonuç alabilenler oldu mu?

Bilgilendirebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.