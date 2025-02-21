Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 15:42
Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımında Usulsüzlük

Merhabalar,

Öğretim görevlisi alımı için açılmış olan ilanda mülakat notları noktasında usulsüzlük yapıldığı kanaatindeyim. Zira mülakatta hiçbir soruya cevap veremediğini söyleyen kişilere, mülakatı başarılı geçen kimi adaylarla aynı puanlar ve hatta fazlası verilmiştir. Ayrıca değerlendirilmeye alınan ALES, mezuniyet notu gibi notları oldukça düşük olan kimi adayların asiller arasına sokulabilmesi için mülakat notları şişirilmiş ve bu kişi/ler nihai listede hak eden diğer adayların üzerine çıkarılmıştır. Yani aslolan şu ki mülakat notları hak edene hak ettiğini vermek şeklinde değil, alınacak belli başlı kişilerin istenildiği gibi nihai listede asiller içerisinde yer edinebilmesini sağlayacak şekilde verilmiştir.

Torpilin, liyakatsizliğin açıkça göze sokulduğunu düşündüğüm böylesi bir alımda itiraz noktasında izlenmesi gereken yol nedir? Mülakatta alınmış olan ses kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi ve mülakat notlarının hakkıyla verilmesi şeklinde bir talep mi? Eğer öyleyse nereye ve hangi kuruma başvurmalı? Ya da görevlendirmenin iptali ve yeniden ilana çıkılması yönünde bir talep midir daha doğru yol? Kimi kime şikayet ediyoruz ki demeden ama aynı zamanda boşa da kürek çekmeden yapılacak en doğru şey nedir? Böyle bir durumda itiraz edip sonuç alabilenler oldu mu?

Bilgilendirebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.


SeyyahMemur60
Şef
21 Şubat 2025 15:53

Sayın Hocam, öncelikle geçmiş olsun. Hukukçu değilim ama bu tür itirazlar bildiğim kadarıyla sonuçların ilan edilmesinden sonra belirli bir süre içerisinde idare mahkemesinde dava açılarak yapılabiliyor.

Size tavsiyem, hiç zaman kaybetmeden bu tür konularda deneyim sahibi bir avukat ile görüşmeniz yönünde olacaktır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikGeçici Kadrodan Daimi Kadroya GeçişÖğretim Görevlisi Kadrosu için YÖKDİL geçerliliğiDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriBenden İntihalDocent alti ogretim elemanlarinin oy potansiyeliDevlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımında UsulsüzlükTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Sözlük

gelmiş geçmiş en iyi film 2 romantizm 1 aj ile biten kelimele 1 asomatognozi 1 cemre 2 kar kasırgası 1 hayalet kalem 1 şu anda dinlenen türkü 1 TFF nin 55 yıl sonra bir ilki başarması 2 hygiea 1

Son Haberler

Bolu Dağı geçişi çift yönlü ulaşıma kapandıCevheri Güven'e bilgi sızdırma davasında 4 polis hakim karşısındaDolar haftayı 36,41 TL'den kapattıPKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandıFeci kaza: Kayan cip önce 4 araca ardından yayaya çarptı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL