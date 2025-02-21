Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 15:52
Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Merhaba,

2025 yılında Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu çağrısı ne zaman gelecek başvuru şartları değişecek mi bilgisi olan var mıdır ?


Filimadami
Aday Memur
21 Şubat 2025 17:25
başvurular genellikle mart gibi oluyor. şartların değişeceğini düşünmüyorum.
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