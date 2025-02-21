Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2025 16:21
Polsan kredi ve bloke.

Arkadaşlar yakın zamanda polsandan kredi çekmeyi düşünüyorum. Malum polsan krediyi Ziraat Bankasına yatırıyor ve benim de ziraat bankasında takip hesabım var.. kredi çekince banka direk bu paraya bloke koyar mı? Daha önce bu şekilde polsandan kredi çeken varmı? Sorun yaşadınız mı.? Şimdiden teşekkür ederim.

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