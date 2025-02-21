Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2025 16:33
Egm haksız zenginleşme ve faiz talebi

Selamlar. Malum konudan 2021 de ihraç oldum yerel mahkeme kararı ile geri döndüm 163 bin tl geriye dönük maaş ödemesi yaptılar meslekte 10 ay çalıştım bölge idare kararı ile 2024 haziranda tekrar ihraç edildim. aldığım 163 bin tl yi hemen geri yatırdım. aradan 8 ay geçmişken emniyet şimdi tebliğgat göndermiş 163 bin tl nin bende kaldığı 10 aylık süredeki faizini istiyor (15 bin)... bu yeni bir uygulamaymış bizim gibi eski ihraçlarada tebliğ gönderiyorlar benzer durumda olan var mı ? Dava açmayı düşünüyorum diğer illerde uygulamalar nasıl ?

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