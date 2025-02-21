Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2025 16:40
sağlık lisansiyerleri taban teşvik

bilindiği üzere sağlık lisansiyeri(biyolog, veteriner,fizyoterapist, psikolog,vb.) ünvanlı çalışanların 2500 tl olan taban teşviğin, 3000tl taban teşvikli diğer sağlık personelleriyle eşitlenmesi gerekmektedir. Böyle haksızlık ne duyuldu ne görüldü


kacikbulgur
Aday Memur
21 Şubat 2025 16:47
ben diğer lisansyerim, o branşların daha fazlasını bile hakediyor siz nasıl bir tongaya geldiniz bu para verilirken?
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