KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 16:59
Kan değeri hgb 16.5

kan değerim yüksek diye doktor 3 gün sigara içme dedi. 16.8'den 16.5'e düştü fakat bugün 16.5 de yüksek dedi ve araştırmaya yolladı kanımı. 3-4 gün daha beklese normale dönecekti değerlerim. Ne yapmam lazım itiraz edebilir miyim? başka hastanede tekrardan kan verebilir miyim?

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