Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2025 17:09
SAMSUN İÇİ BECAYİŞ(ASM,TSM,HASTANE)

Samsunda fizik tedavi hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum.Rahat bir yerdir.İşyükü azdır.Yine samsunda Atakum,İlkadım,Tekkeköy ilçelerinde başka hastane,aile sağlığı VEYA TSM geçmek istiyorum.

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