arkadaşlar merhaba 2023 ten sonra sözleşmeli olup becayiş yapan tanıdıklarınız var mı? Becayiş kalktı söylemleri var da cevap verirseniz çok mutlu olurum

arkadaşlar merhaba 2023 ten sonra sözleşmeli olup becayiş yapan tanıdıklarınız var mı? Becayiş kalktı söylemleri var da cevap verirseniz çok mutlu olurum