Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 18:27
Becayiş
arkadaşlar merhaba 2023 ten sonra sözleşmeli olup becayiş yapan tanıdıklarınız var mı? Becayiş kalktı söylemleri var da cevap verirseniz çok mutlu olurum

okb8
Aday Memur
21 Şubat 2025 18:38
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