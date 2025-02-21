Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2025 18:51
Geçici görev gündelik ücreti
Arkadaşlar 1 yıl süreli geçici görevli atandığım yerde görev yaptım, ne kadar yolluk yatması gerekir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim size zahmet, 5/2 yim

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