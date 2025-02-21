Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2025 19:08
OGM Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef Hakkında

Merhabalar ben memurum OGM nin açtığı görevde yükselme sınavına idari şef başvurusu yaptım.2 yıllık önlisans mezunuyum.Eğer sınavı kazanır ve idari şef olursam bulunduğum kurumdan başka bir yere atamam mı yapılacak yoksa şu an çalışmakta olduğum kurumda kalabiliyor muyum.Sınav ne zaman olacak.Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim


emekli90
Aday Memur
21 Şubat 2025 19:35

Merhabalar bilgisi olan yok mu bu konuda


emekli90
Aday Memur
21 Şubat 2025 19:37

Zaten kıytırık şef bile değil mühendis şeylerden bir de bunun için olduğum yerden başka yere gitmek

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