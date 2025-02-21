Uzman/Baş öğretmenlik başvurusu

Arkadaşlar benim 20 yılım Temmuzda dolacak. Bundan sonra başvuru süreci nasıl işleyecek. Yılda 1 defa mı olacak. Yoksa Birden fazla mı? Bu konuda net bir bilgi var mı?

Arkadaşlar benim 20 yılım Temmuzda dolacak. Bundan sonra başvuru süreci nasıl işleyecek. Yılda 1 defa mı olacak. Yoksa Birden fazla mı? Bu konuda net bir bilgi var mı?