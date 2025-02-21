Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2025 19:13
Uzman/Baş öğretmenlik başvurusu
Arkadaşlar benim 20 yılım Temmuzda dolacak. Bundan sonra başvuru süreci nasıl işleyecek. Yılda 1 defa mı olacak. Yoksa Birden fazla mı? Bu konuda net bir bilgi var mı?

Zeynp060606
Aday Memur
21 Şubat 2025 20:09
Benim de uzmanlığı için temmuz ayını beklemem lazım süreci bende merak ediyorum umarım birileri yazae
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