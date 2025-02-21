Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2025 19:32
Hukuk işleri ve soruşturma şube müdürlüğü

Mesleğe yeni başladım 1.5 yıl oldu hukuk şubeye geçmek için dilekçe yazdım ama 5 ay oldu dönüş olmadı

Şubeye geçmek için ne yapmam gerekiyor fikri olan meslekbüyüklerim yorum yapabilir mi .


takla-atma
Şube Müdürü
21 Şubat 2025 19:34
Dilekçede noktalama işaretlerine dikkat etmemiş olabilirsin yoksa hemen alırlardı

Balyenest
Aday Memur
21 Şubat 2025 20:15
amuda kalk

diyorumki06
Şube Müdürü
21 Şubat 2025 20:17
dilekçeyle basvurman bu konulara fazla hakim olmadigini gösterir. dilekçeyle başvurmayacaksin. referansin senin yerine başvuracak.

sımseeekk
Şef
21 Şubat 2025 20:25
dayına söyleyeceksin o halledecek dilekçe işini falan her şeyi halleder

sımseeekk
Şef
21 Şubat 2025 20:26
hukuk fakültesi mezunu olsan referansın yoksa almazlar .Su ürünleri mühendisi ol referansın varsa baş köşeye oturursun
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