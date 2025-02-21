sağlık raporu ile birim değişikliği

Selamun aleyküm ben büyükşehir olan bir şark ilinde grupta çalışıyorum annem köyde yaşıyor ve belinden rahatsız dolayısıyla işlerini tek başına yapamıyor ben daha önce annem için başımdaki halden anlamayan adama gündüz çalışmak ve birim değişikliği için konuşmaya gittim beni pek dikkate almadı anneme sağlık raporu alsam birim değişikliği olur mu tecrübeli arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim teşekkürler.

Selamun aleyküm ben büyükşehir olan bir şark ilinde grupta çalışıyorum annem köyde yaşıyor ve belinden rahatsız dolayısıyla işlerini tek başına yapamıyor ben daha önce annem için başımdaki halden anlamayan adama gündüz çalışmak ve birim değişikliği için konuşmaya gittim beni pek dikkate almadı anneme sağlık raporu alsam birim değişikliği olur mu tecrübeli arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim teşekkürler.