Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2025 20:48
Birecik ism becayiş

Şanlıurfa birecik ismde çalışıyorum gaziantep ismlerle becayiş yapılır


lDeimosl
Genel Müdür
21 Şubat 2025 21:07

Gaziantep 1. bölgede, Şanlıurfa 5. bölgede. Nasıl olacak o iş?

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