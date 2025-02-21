Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2025 21:12
Promosyon Alabilirmiyim

Kurumum 3 sene önce promosyon aldı.Bende göreve 2 sene önce başladım bana ozaman promosyon vermişlerdi.Önümüzdeki ay yeni promosyon sözleşmesi yapılacak büyük ihtimal aynı banka olacak bende promosyon alabilirmiyim yoksa bir daha ki sene mi alırım


2ven
Şef
21 Şubat 2025 22:10

Evet


Mustafa KoloAYlu
Aday Memur
21 Şubat 2025 22:10
Atandiginizda muhtemelen promosyon sözleşmesinin kalan kısmı kadar miktar promosyon ödemesi yapılmıştır. Yeni sözleşme ile tekrar promosyon alacaksınız. Maaş biriminizden öğrenebilirsiniz. Hangi kurumda çalışıyor sunuz?

egop0
Aday Memur
21 Şubat 2025 23:08
Evet
Toplam 3 mesaj

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