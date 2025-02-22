Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2025 02:00
Proje okulları kaldırıldı mı?
Bugün 22 Şubat Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği değişikliği ile MADDE 20/A Proje okullarına ilişkin iş ve işlemler başlığı kaldırılmış.

matematikçi10
Şef
22 Şubat 2025 02:03
-- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/02/20250222-1.htm
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