Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Şubat 2025 03:45
Ekpss ile tekniker kadrosuna atanıp gitmemenin bir yaptırımı var mı ?

2024 Ekpss tekniker olarak atandım gidemedim bir yaptırımı var mı varsa nedir ?

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