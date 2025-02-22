Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 07:37
EGM irtibat-iltisak Danıştay Kararları
Bu başlık altında bulunan herkese hayırlı günler diliyorum. İrtibat ve iltisak konulu 375 sayılı KHK dan ihraç olup bölge idareden davayı kazanıp Danıştay kararı bekleyenler için bilgi paylaşımı adına bu başlığı açtım. Şu anda uyap vatandaşda karar verildi yazıyor fakat sisteme karar yüklenmiş değil aylardır bu şekilde. Çevremden aldığım duyum danıştaydan hep olumsuz yönde kararlar çıkmış. Benzer durumda olanlar var mı? Varsa bizlerle bilgi paylaşırsanız memnun olurum. Şimdiden herkese geçmiş olsun.

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