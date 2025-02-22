Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Şubat 2025 07:45
Fitre ve zekat

Yardımcı hizmetler sınıfı personeliyim, bizler ne zaman fitre ve zekat alabileceğiz

Çok Yazılan Konular

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2025 şubat ayı enflasyon tahminiİcra - Maaşın Tamamına El Koyma - Tazminatlara El Koyma2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSakal bırakmakPromosyon AlabilirmiyimMühendislik meslek kanunuAylık 4/2, kadro 4 olan VHKİ'nin, 3. kadro derecesine kadro tahsisi yapılır mı?Belediyedeki 657 tabi kişilerin askerlik işlemleri

Sözlük

Elon musk'un oğlu 1 asomatognozi 1 Bugün olanlar 3 sanat kimin içindir 3 abanoz 1 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 2 TFF nin 55 yıl sonra bir ilki başarması 2 aj ile biten kelimele 1 cemre 1 sevgi ve sinirin doğru orantılı olması tespiti 1

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde Önemli DeğişikliklerMersin'de seralarda zirai don nöbeti başladıAnkara'da 59 bin litre madeni kaçak yağ ele geçirildiDiyarbakır Merkezli Operasyonda 21 GözaltıBeylikdüzü'nde Kar Küreme Kamyonu Devrildi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL