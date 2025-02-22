Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 08:45
2025/3 çevre şehircilik atama tebligat hk

31 ocakta evrak teslimi için son tarihti. Hala gelen tebligat yok var mı bekleyen bilgisi olan arkadaşlar?? Burada yazınlanlara bakılırsa 2024/2 ye daha bugün aramalar gelmeye başlamış kurumlarından.

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