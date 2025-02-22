Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Şubat 2025 09:49
Üniversitede çalışan kadrolu devlet memuruna tayin hakkı gelir mi?

2025 yılında üniversite bünyesinde çalışan kadrolu devlet memuruna tayin hakkı gelir mi?

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