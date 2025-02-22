KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 10:21
Açıköğretimdeki İktisat-İşletme Fakültelerinin Aktif Yapısı Sonlandırılıyor

Anadolu Üniversitesinin 29 Ocak 2025 tarihli Senato Kararıyla İktisat-İşletme Fakültelerinin aktif yapısının sonlandırılması, bu fakültelerin altında yer alan bölüm ve programların Açıköğretim Fakültesine aktarılması, 2025-2026 öğretim yılından önce kayıt olanlara mezuniyet aşamalarında İktisat veya İşletme Fakültesi diploması verilmesine karar verilmiş.

Önümüzdeki seneden itibaren Aöf okuyup A grubu kadrolara girmeyi düşünen arkadaşlara geçmiş olsun. Alımların çoğunda fakülte şartı isteniyor.

Çok Yazılan Konular

GİB - Gelir Uzmanı Yrd ve Devlet Gelir Uzmanı Yrd İlanı Geldi!40 yaşında sbky den mezun olmak artıları/eksileri..KPSS mi Özel sektör mü?

Sözlük

gelmiş geçmiş en iyi film 2 sebep olmak vs vesile olmak 1 aj ile biten kelimele 1 sanat kimin içindir 3 Bugün olanlar 3 sevgi ve sinirin doğru orantılı olması tespiti 1 arkeoloji 1 Hyundai i10 1 Milan Skriniar 1 akraba akrep 1

Son Haberler

On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecekÇiğ süt destek ödemeleri ayrıntıları belli olduBakanlık açıkladı: Sulama destek hibesinde üst limit arttırıldıHız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldıTicaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Uygulamasını Güncelledi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL