Tokat atan öğretmen

Öncelikle durum kesin mi tokat atmış mı yoksa çocuk kendisi mi böyle bir şey söylüyor şahitler var mi? Öğretmeni bu raddeye getirecek kadsr öğrenci ne yaptı? Ayrıca darp raporu var mı? Daha öncesinde öğrenci ile öğretmen arasında herhangi bir sorun oldu mu,tutanak VS var mı? Sürece gelirsek Veli ile okul idaresi ve rehberlik eşliğinde cagrilip konusulabilinir durum anlatılır. Kesinlikle tek başına gorusulmemeli. Eğer ki Veli vazgeçmez sikayetci olursa ve dava açılırsa müfettiş atanır öğretmenden savunma istenir. Savunmaya gore ya da dava sonucuna göre kınama da olur yer değişikliği de. Gerci dava açılırsa o süreç sanırım daha farklı Olabilir.

Öncelikle durum kesin mi tokat atmış mı yoksa çocuk kendisi mi böyle bir şey söylüyor şahitler var mi? Öğretmeni bu raddeye getirecek kadsr öğrenci ne yaptı? Ayrıca darp raporu var mı? Daha öncesinde öğrenci ile öğretmen arasında herhangi bir sorun oldu mu,tutanak VS var mı? Sürece gelirsek Veli ile okul idaresi ve rehberlik eşliğinde cagrilip konusulabilinir durum anlatılır. Kesinlikle tek başına gorusulmemeli. Eğer ki Veli vazgeçmez sikayetci olursa ve dava açılırsa müfettiş atanır öğretmenden savunma istenir. Savunmaya gore ya da dava sonucuna göre kınama da olur yer değişikliği de. Gerci dava açılırsa o süreç sanırım daha farklı Olabilir.