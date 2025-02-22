Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Şubat 2025 10:24
Tokat atan öğretmen

İlkokulda çalışan bir öğretmen öğrenciye tokat atıyor ve veli cimere şikayette bulunuyor. Süreç nasıl işler ve öğretmen ne ceza alabilir?


Şaşkınmıyım
Aday Memur
22 Şubat 2025 10:38

Veli irtibata geçip özür dileyip şikayeti geri çekmesini sağlayın ama bir müfettiş atanmış ise zor


Zeynp060606
Aday Memur
22 Şubat 2025 10:51
Öncelikle durum kesin mi tokat atmış mı yoksa çocuk kendisi mi böyle bir şey söylüyor şahitler var mi? Öğretmeni bu raddeye getirecek kadsr öğrenci ne yaptı? Ayrıca darp raporu var mı? Daha öncesinde öğrenci ile öğretmen arasında herhangi bir sorun oldu mu,tutanak VS var mı? Sürece gelirsek Veli ile okul idaresi ve rehberlik eşliğinde cagrilip konusulabilinir durum anlatılır. Kesinlikle tek başına gorusulmemeli. Eğer ki Veli vazgeçmez sikayetci olursa ve dava açılırsa müfettiş atanır öğretmenden savunma istenir. Savunmaya gore ya da dava sonucuna göre kınama da olur yer değişikliği de. Gerci dava açılırsa o süreç sanırım daha farklı Olabilir.

okuryazar3
Müsteşar
22 Şubat 2025 10:58

Aboov! Ule tez veliyi ikna edin, yanlış anlaşılmış vs. Şikâyetinden caydırın.

Malum hak hukuk düzen işlemiyor, şov sistemi gırla gidiyor. Tokat atma. Ucu çok açık Allah muhafaza meslekten mene kadar gidebilir. Geçmiş olsun.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
22 Şubat 2025 11:44

öğretmen bir ceza almaz, öğrencinin kendi öğretmenini şikayet ettiyseniz öğrenciniz o okuldan gitse iyi olur, öğretmen şikayet edildiğini öğrenirse çocuğu dışlar çocuğun hayatı kararır, çünkü öğretmen de çocuğu her gördüğünde aklına bu olay gelecek sinir olacaktır

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