Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 10:55
Sivil personel için sendika seçenekleri

Hangi sendikaya üye olmalıyız tavsiye varmi


erlic
Aday Memur
22 Şubat 2025 11:22
emn-sen

E.Kayı Han
Editor
22 Şubat 2025 13:16

Savdes sen


ikosunbabasi
Aday Memur
22 Şubat 2025 17:28

Pısırık sendikalar dışında sol sendika daha iyi iş yapar gibi


Metehan327
Aday Memur
22 Şubat 2025 17:32
kesk
Toplam 4 mesaj

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