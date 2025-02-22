Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 11:43
Bilgisayar Müh

Arkadaşlar merhaba. EKPSS sonucu Ankara EGMye bilgisayar mühendisi olarak atamam yapıldı. EKPSS olduğu için tayin dilekçesi yazma hakkım var. İzmirle Ankarayı kıyaslarsak iş, yoğunluk açısından çok farkeder mi? Ayrıca EGMde bilgisayar mühendisi olarak hangi birimlerde ve görevlerde çalışabilirim?

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