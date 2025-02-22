Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 11:43
Ekpss ile bilgisyar mühendisi atamam yapıldı

Arkadaşlar merhaba. EKPSS sonucu Ankara EGMye bilgisayar mühendisi olarak atamam yapıldı. EKPSS olduğu için tayin dilekçesi yazma hakkım var. İzmirle Ankarayı kıyaslarsak iş, yoğunluk açısından çok farkeder mi? Ayrıca EGMde bilgisayar mühendisi olarak hangi birimlerde ve görevlerde çalışabilirim?


Coktamuhimdegil
Aday Memur
22 Şubat 2025 16:42
izmire gelme kardeş Ankara güzel şehirdir .İzmir hem pis şehir köyden farkı yok hemde kadrosu kötü .İl emniyette de görevlendirebilir bilgisayar işlerinde programlama vs durumları için ilçe emniyetlerde de görevlendirebilir .Ama İzmir no
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkında2025 Şubat mazeret ataması Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonu10 taltif rivayetiMesleğin sevilen yanlarıGeçici görev süresi bitmesiKarakollar ıslah yeri mi?Ceza mahkemesi kaç yıl sürer?

Sözlük

akraba akrep 1 sanat kimin içindir 3 asomatognozi 1 kar kasırgası 1 FENERBAHÇE galatasaray derbisi 1 el hakem 1 şaşırmak 1 Hyundai i10 1 kar 1 kar tatili 1

Son Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro AdımıSerap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiÖzgür Özel: Beş dava bir diploma onları kurtarmazAnkara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldiMansur Yavaş'tan CB Adaylığına Dair Açıklama

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL