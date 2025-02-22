Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2025 12:22
becayis
Istanbul Avrupa yakasında (tercihen devlet hastanesi) Bahçelievler devlet hastanesi için anestezi teknikeri becayis aranmaktadır

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