Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 13:57
Astasak Deniz asb okulunda 1 gün nasıl geçer? Ve diğer konular hk.
Deniz piyade için (deniz kuvvetleri) astasak kurs süreci içinde neler olmakta eğitimler nasıldır. genel bilgilendirme yapabilecek komutanlarımız var mı? saygılar

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