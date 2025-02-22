KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 14:07
Hava Piyade Subay Destek

Merhaba

Hava piyade subay sınıfı için tecrübelilere birkaç sorum, olacak, tüm forumu taradım ancak çelişkili cevaplar olduğu için tekrar sormak istedim

1.intibak sonrası sutasak eğitimi süresi nedir? (Sınıf okulu hariç)

2. Hava piyade sınıfında dil puanı etkili olur mu. Meslek hayatında, yurt dışı görevi ve kadrosu var mıdır?

3.Kara kuvvetlerindeki gibi kendimizi geliştirmek amaçlı komando ve farklı kurslara katılabilir miyiz?

4.Görev bölgesi olarak hava bile olsa Türkiye?nin her yerine görev çıkabilir diye düşünüyorum, bu sebeple tayin ve görev yerleri konusunda aydınlatabilecek var mı?

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