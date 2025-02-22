Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2025 15:25
Alt Bölge Tayini

Arkadaşlar merhaba alt bölge tayini için tercih yapsam, çalıştığım kurum 'personel eksik' deyip buna engel olabilir mi?

Bir de 5a bölgesinden 5d, 5e ve 6d, 6e bölgelerinin hepsini seçecegim. Kaç tercih hakkımız var?

(Eğitim durumu, eş durumu ve iller arasında benim personelim eksik deyip reddedemiyor. Alt bölge tayininde böyle yetkileri var mı?)

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