Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 15:32
Denk Kadroya Atanma

İnfaz koruma memuru olarak üniversiteye geçiş yapacaktım. Adalet Bakanlığı denk kadro, emsal olacağı ve personel yetersizliği gibi sebeplerden dolayı ret verdi. İdare Mahkemesine dava açtım, sonuç olumsuz geldi. Istinafa gidecem acaba ordan olumlu olma şansı var mı?

Çok Yazılan Konular

Promosyonda araba verilsin!Vakıfbank promosyon güncellemesiAdliyede Çalışmak15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Haciz SoruşturmasıSpor yapanlar toplansınTutanakBecayişGenel mal beyanıPolislere 250.000 tl maaş promosyonu anlaşması yapıldı

Sözlük

kar kasırgası 1 kürek balığı 1 şu anda dinlenen türkü 1 Bugün olanlar 2 Hyundai i10 1 şaşırmak 1 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 2 asomatognozi 1 el hakem 1 akraba akrep 1

Son Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık TaramasıErkan Kandemir: Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralayacakYıldırım düştü! Binadan kopan parçalar araçlara zarar verdiCHP'den İmamoğlu açıklaması: Cumhurbaşkanı adaylığıAile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL