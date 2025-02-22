iyi günler arkadaşlar daha önce bulunduğum ilçede 112 de çalıştım 8sdnelik hemşireyim 7 senedir 112 de çalışıyorum benim gibi 112 de çalışan hemşireler varmi sormak istediğim şeyler var

iyi günler arkadaşlar daha önce bulunduğum ilçede 112 de çalıştım 8sdnelik hemşireyim 7 senedir 112 de çalışıyorum benim gibi 112 de çalışan hemşireler varmi sormak istediğim şeyler var