Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2025 16:08
112 de çalışan hemşireler
iyi günler arkadaşlar daha önce bulunduğum ilçede 112 de çalıştım 8sdnelik hemşireyim 7 senedir 112 de çalışıyorum benim gibi 112 de çalışan hemşireler varmi sormak istediğim şeyler var

rhCcEe
Aday Memur
22 Şubat 2025 16:45
Entegrelerde çalışabiliyorsun.İl merkezlerinde ihtiyaç yok.
Toplam 1 mesaj

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