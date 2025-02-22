Üniversite Tekniker olan birisi Mühendislik bitirirse vekaleten Mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Üniversitede tekniker olarak çalışan birisi alanıyla alakalı mühendislik bitirirse ve kurum tarafından vekaleten mühendis kadrosuna atanırsa bu durumda vekaleten atama olduğu için mühendis maaş haklarının tamamını alabilir mi?

Yani ek göstergesi ve 375 sayılı KHK'ya göre ödenen ek ödemenin tekniker kadrosu üzerinden mi olur yoksa vekaleten atama yapıldığı için mühendis kadrosu üzerinden mi olur?

Mühendis kadrosuna vekalet ederken vekalet ücreti alması gerekiyor sanırım. Bu konuda da bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatırsanız çok sevinirim.