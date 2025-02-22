Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 18:35
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı güvenlik soruşturması

Ashb'den atanıp güvenlik soruşturması bekleyen var mı?

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