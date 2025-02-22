Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Şubat 2025 19:26
Engelli sözleşmeli
Arkadaşlar merhaba %54 engelliyim sağlık bakım teknisyenliği mezunuyum devlet hastanelerine veya ASM 'lere sözleşmeli yada kura ile başvuru yapabilir miyim ve nerden başvuru yapabilirim ne Ekpss nede Kpssye girdim bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?

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