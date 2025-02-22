Engelli sözleşmeli

Merhaba arkadaşlar ben %54 engelliyim sağlık bakım teknisyenliği mezunuyum devlet hastanelerinde veya Asmlerse sözleşmeli yada kura ile çalışabilir miyim ve nerden başvuru yapabilirim daha önce ne Ekpss nede Kpssye girdim bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?

Merhaba arkadaşlar ben %54 engelliyim sağlık bakım teknisyenliği mezunuyum devlet hastanelerinde veya Asmlerse sözleşmeli yada kura ile çalışabilir miyim ve nerden başvuru yapabilirim daha önce ne Ekpss nede Kpssye girdim bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?