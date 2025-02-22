Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Şubat 2025 19:28
Engelli sözleşmeli
Merhaba arkadaşlar ben %54 engelliyim sağlık bakım teknisyenliği mezunuyum devlet hastanelerinde veya Asmlerse sözleşmeli yada kura ile çalışabilir miyim ve nerden başvuru yapabilirim daha önce ne Ekpss nede Kpssye girdim bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?

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