Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 20:30
Analık iznindeyim. Promosyonu almam için ne zaman işe baslamam gerekiyor.

Merhabalar. Analık iznini ona göre sonlandırmak istiyorum. Bilgisi olan var mı

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