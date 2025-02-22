Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Şubat 2025 21:39
2025 yılı kurumların engelli kontenjan listesi!!!

Merhaba Arkadşlar;

2025yılı kurumların engelli kontenjan listeleri acıklandı mı ,suan da açık kontenjan olup olmadığını nereden bilgi alabilirim ya da öğrenebilirim biliyor musunuz ?

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