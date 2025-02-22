Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 22:38
Geçen senenin Astasak için ADPleri nelerdir.
geçen dönemin ADP'leri nelerdir bilgisi olan komutanlarımız bilgi verirse sevinirim.

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