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Editörler : Lanet


22 Şubat 2025 22:55
Cehalet veya cehalet ile suçlanma korkusu..
Zannediyorum bizim toplumumuza has bir durum.. (Bilmiyorum) sözünün veya cümleciğinin ürkütücü havası içinde yaşanılan bir çeşit duygu-durum bozukluğu.. Halbuki neden ürkütücü olsun ki.. Neden bu konuda bu kadar hassasız.. İnsan biraz düşündüğünde bu duygunun esasında ne kadar manasız, mantıksız veya saçma olduğunu anlar.. Pekala her şeyi bilemeyebiliriz.. Makul olan da budur.. Yoksa kelimenin içerdiği o katı ve kasvetli anlam mı bizi tedirgin ediyor.. Bu yafta yahut da etiket altında yaşamak mı bizi korkutuyor.. Hemen herkeste bu hali görebiliyor veya sezebiliyoruz.. Her seviyede bunun çeşitli örneklerine rastlayabiliyoruz.. Örneğin karşılıklı suçlamalar eşliğinde devam eden bir hararetli tartışma ortamında kullanılan bu ifade sanki zirve bir yer işgal ediyor.. Muhatabını bir anda susturuyor,fevkalade rencide ediyor ve konu aniden kapanıyor.. Birçok kez şahit olmuşsunuzdur.. Ben bizim toplumumuzda bu olgunun daha hissedilir olduğunu düşünüyorum.. Bu kaygı ve endişenin herkeste rahatlıkla gözlemlenebilir olduğunu düşünüyorum.. Hatta bazı bize has yapısal veya karakteristik özeliklerin bu olgudan kaynak veya çıkış bulduğunu tahmin ediyorum.. Dikkat edilirse çok meraklıyız ve dedikoduyu seviyoruz.. Moda takipçisiyiz.. İlgili ilgisiz her şeyden haberimiz var.. Ve yalnız kalamıyoruz.. Evet.. Burasının çok mühim olduğunu düşünüyorum.. Yalnız kalamıyoruz.. Demek ki biz düşünmekten de çekiniyoruz.. Çünkü düşünmek yalnızlık ister.. Bu da dolayısıyla derinlikten mahrum kaldığımızı ve yüzeysel olduğumuzu ispat eder nitelikte.. Yine ayıplanırım telaşı içinde yaşamak da bu korkunun farklı bir tezahürü.. Halbuki ve esasen nerede gerçek cehalet nerede bizim anladıklarımız veya yaşadıklarımız.. Konuya büsbütün yabancı olduğumuzu düşünüyorum.. Evet biz çok hareket eden fakat az düşünen bir millet olarak düşünmüyoruz ve dolayısıyla anlamıyoruz.. Bu öz eleştiriyi yapmamız gerekiyor.. Kimse bu düşünme ve anlama zahmetine katlanmak istemiyor.. Ayrı konu elbette ama bunların da konuşulması gerektiğini düşünüyorum.. Evet cehalet korkusu diyoruz.. Yoksa cehalet ile suçlanma korkusu mu? Hangisi daha doğru acaba? Sanırım ikincisi.. Yani biz böyle yaşıyoruz.. Halbuki cehaletin bizatihi kendisinden korkmalıyız ve çekinmeliyiz.. Suçlanmaktan değil.. Neyse.. Toplumu meydana getiren farklı gruplar içinde yine farklı tezahürleri olan bu suçlanma korkusunu yenmemiz gerektiğini düşünüyorum.. Bununla baş edebilmeliyiz.. Evet.. Cehalet ile suçlanmayalım,cahil de kalmayalım fakat bu korku ve panik içinde de yaşamayalım..

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