Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 23:43
Eş durumu tayini

Emniyette polis memuru olan kişi kadrolu esinin yanına tayin isteyip gidebilen olmuş muydu ?

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