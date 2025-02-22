Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Şubat 2025 23:45
jandarma uzman erbaş

j uzman erbaşlığı kazandım sağlık da hangi polikılinik bakıyorlar bilen varmı kaç tane yere gidiyoruz


İrfan korkmaz
Aday Memur
23 Şubat 2025 00:21
hastane sevk aldıysan heyete gireceksin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

OYAK Bu Sene Yüzde Kaç Nema Verir?Adi malul emeklilikjandarma uzman erbaş

Sözlük

Bugün olanlar 2 şiddetli baş dönmesi 1 Kar tatilinde izlenebilecek filimler 3 Milan Skriniar 1 Hyundai i10 2 asomatognozi 1 piknik sepeti 2 kar 1 abbas Yolcu 1 kar tatili 1

Son Haberler

15'inde görev maaşını alıp, 16'sında emeklilikte görev maaşı geri alınır mı?İlk 50'de sadece Fenerbahçe varCHP'den açıklama: İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiMuğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL