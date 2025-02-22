Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Şubat 2025 23:49
STAJ MAĞDURLARIDA EMEKLİ OLABİLİR Mİ
1999 öncesi staj mağdurları 2009 yılında memur olsa primini doldurunca yaş haddini beklemeden emeklilikten faydalanabilir mi

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