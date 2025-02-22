Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Şubat 2025 23:50
STAJ MAĞDURLARININ EMEKLİLİĞE ETKİSİ
1999 öncesi staj mağdurları 2009 yılında memur olsa primini doldurunca yaş haddini beklemeden emeklilikten faydalanabilir mi ?

ozerrrr
Şube Müdürü
22 Şubat 2025 23:52
tabi kanun gerçekleşirse
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polisler2025 Şubat mazeret ataması 10 taltif rivayetiGeçici görev süresi bitmesi2025 banka promosyonuKarakollar ıslah yeri mi?Ceza mahkemesi kaç yıl sürer?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMesleğin sevilen yanları

Sözlük

orhan veli kanık 1 asomatognozi 1 akraba akrep 1 sanat kimin içindir 2 şaşırmak 1 Kar tatilinde izlenebilecek filimler 3 abbas Yolcu 1 Cezzar Ahmed Paşa 1 şiddetli baş dönmesi 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

15'inde görev maaşını alıp, 16'sında emeklilikte görev maaşı geri alınır mı?İlk 50'de sadece Fenerbahçe varCHP'den açıklama: İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiMuğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL