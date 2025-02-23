5_10_20 yıla uzmanlık adı altında ek ücret,ek görev ve aylık fazla mesaiye saatlik ek karşılık olma

takriben aylık en az 10000 demek ama taltif pesinde koşanlar bu başlıgı umursamaz çünkü bunlar olursa aylık maaş artar yada daha az calışılır ek görev süresi azalır yani uzun süre de fayda sağlar...

takriben aylık en az 10000 demek ama taltif pesinde koşanlar bu başlıgı umursamaz çünkü bunlar olursa aylık maaş artar yada daha az calışılır ek görev süresi azalır yani uzun süre de fayda sağlar...