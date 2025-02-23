Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 00:30
5_10_20 yıla uzmanlık adı altında ek ücret,ek görev ve aylık fazla mesaiye saatlik ek karşılık olma
takriben aylık en az 10000 demek ama taltif pesinde koşanlar bu başlıgı umursamaz çünkü bunlar olursa aylık maaş artar yada daha az calışılır ek görev süresi azalır yani uzun süre de fayda sağlar...

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