Taltif yerine fazla mesai ücretini önemsemeliyiz

+ para şeklinde çalışmalar polis teşkilatı dışında olur. birileri zaten girmesi gerek ders üzerinden veya bakması gereken hasta üzerinden para alır. adalet oksaydı bizim teşkilatada cerayim üzerinden + para verilmeliydi. hatta tüm memurlara bu tarz ek ücretler verilsin. masada bizle aynı işi yapan kamu işçisi ne çalışırken ne emekli olduğunda bizden fazla almamalı.

+ para şeklinde çalışmalar polis teşkilatı dışında olur. birileri zaten girmesi gerek ders üzerinden veya bakması gereken hasta üzerinden para alır. adalet oksaydı bizim teşkilatada cerayim üzerinden + para verilmeliydi. hatta tüm memurlara bu tarz ek ücretler verilsin. masada bizle aynı işi yapan kamu işçisi ne çalışırken ne emekli olduğunda bizden fazla almamalı.