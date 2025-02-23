Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 00:30
Taltif yerine fazla mesai ücretini önemsemeliyiz

5_10_20 yıla uzmanlık adı altında ek ücret,ek görev ve aylık fazla mesaiye saatlik ek karşılık olma 

takriben aylık en az 10000 demek ama taltif pesinde koşanlar bu başlıgı umursamaz çünkü bunlar olursa aylık maaş artar yada daha az calışılır ek görev süresi azalır yani uzun süre de fayda sağlar...


bezgin.
Aday Memur
23 Şubat 2025 00:59
gönül hersey istiyor ama veren kim .

Demir355
Şef
23 Şubat 2025 01:15
+ para şeklinde çalışmalar polis teşkilatı dışında olur. birileri zaten girmesi gerek ders üzerinden veya bakması gereken hasta üzerinden para alır. adalet oksaydı bizim teşkilatada cerayim üzerinden + para verilmeliydi. hatta tüm memurlara bu tarz ek ücretler verilsin. masada bizle aynı işi yapan kamu işçisi ne çalışırken ne emekli olduğunda bizden fazla almamalı.

zorta
Aday Memur
23 Şubat 2025 01:43

bende gece yatarken böyle hayaller kuruyom.

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