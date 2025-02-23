KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Şubat 2025 01:02
Engelli ve bakıma muhtaç bir Annenin , memur çocuğu tayin isteyebilir mi ?

Engelli ve bakıma muhtaç bir Annenin , bakanlıkta sözleşmeli personel olan çocuğu bu durumu mazeret göstererek Annesinin bulunduğu il/ilçeye tayin isteyebilir mi ? Sözleşmeli olmak bu durumu engeller mi ? Teşekkürler arkadaşlar....

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