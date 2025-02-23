Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2025 01:59
Fetö Davalarında bir milat var mı?

Arkadaşlar fetö davalarında bir milat var mı? 17 25 Aralık'tan öce banka, dershane, yurt, okula gönderme gibi durumlarda ceza veriliyor mu?


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2025 02:04
Akp de tanıdığın varsa sıkıntı yok, Yoksa her an herşey olabilir,:))
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