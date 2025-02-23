Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Şubat 2025 08:23
ACİL YARDIM UYUSTURUCU VE 4/B
Arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim , geçen hafta üzerimde uyuşturucuyla yakalandım, hakkımda işlem yapıldı benim sorum şu , kurumun haberi olur mu ve olursa mahkeme vs vermeden idari sorusturma acılırmı , belki hagb belki denetimli serbestlik alacağım ama sürec uzun ve yorucu olacak

Cevik0706
23 Şubat 2025 09:14
yokmu bilgisi olan arkadaslar
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