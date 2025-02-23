ACİL YARDIM UYUSTURUCU VE 4/B

Arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim , geçen hafta üzerimde uyuşturucuyla yakalandım, hakkımda işlem yapıldı benim sorum şu , kurumun haberi olur mu ve olursa mahkeme vs vermeden idari sorusturma acılırmı , belki hagb belki denetimli serbestlik alacağım ama sürec uzun ve yorucu olacak

Arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim , geçen hafta üzerimde uyuşturucuyla yakalandım, hakkımda işlem yapıldı benim sorum şu , kurumun haberi olur mu ve olursa mahkeme vs vermeden idari sorusturma acılırmı , belki hagb belki denetimli serbestlik alacağım ama sürec uzun ve yorucu olacak